Scontro tra un camion e una moto, un morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 08 APR - Un uomo di 60 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. La vittima era in sella a una moto quando si è scontrato frontalmente con un camion. L'impatto è stato violentissimo: i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso del motociclista.

L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e le cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi. Tempestivo anche l'intervento dei mezzi di soccorso allertati dai testimoni ma quando l'ambulanza con medico a bordo ha raggiunto il luogo dell'incidente per il motociclista non c'era ormai più nulla da fare. (ANSA).