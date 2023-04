Fiorentina-Spezia, finisce 1-1

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Non si allungano a 10 le vittorie consecutive della Fiorentina fra campionato, Conference League e Coppa Italia: contro lo Spezia calcio finisce 1-1 al Franchi di Firenze. Viola in vantaggio per un autogol di Wisniewski al 25' del primo tempo. Sette minuti più tardi Nzola riporta in parità la sua squadra. (ANSA).