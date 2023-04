Jan Garbarek in concerto alla Città del Teatro di Cascina

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Il sassofonista norvegese Jan Garbarek sarà in concerto il 13 aprile alla Città del Teatro di Cascina (Pisa) nell'ambito di 'This is jazz!', la nuova rassegna promossa da Toscana produzione musica e Fondazione sipario Toscana. Già parte dell'European Quartetto di Keith Jarret oltre che una tra le bandiere della prestigiosa etichetta Ecm, il maestro norvegese del sax sarà accompagnato dalla sua band: il pianista e tastierista tedesco Rainer Brüninghaus, parte del gruppo da trent'anni, il bassista brasiliano Yuri Daniel, e uno special guest d'eccezione, il percussionista indiano Trilok Gurtu, già a fianco di stelle del firmamento jazz come Don Cherry, John McLaughlin, Ralph Towner, Pat Metheny, Larry Coryell, Joe Zawinul.

Forte di una carriera pluridecennale, alla soglia dei 76 anni Garbarek continua a battersi per esperienze musicali nuove, preferibilmente live. "Cerco di suonare ciò che io stesso vorrei ascoltare", spiega, e continua: "Quando i musicisti sentono che sono dentro al ritmo è un incantevole momento di pura felicità.

Quella sensazione è assoluta euforia". (ANSA).