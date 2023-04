Complesso Opera del Duomo di Firenze, un milione di visitatori

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - Sono stati oltre un milione lo scorso anno i visitatori per il complesso dell'Opera del Duomo di Firenze che comprende la Cattedrale, la Cupola di Brunelleschi, il Battistero, il Campanile di Giotto e il museo.

Lo rende noto la stessa Opera di Santa Maria del Fiore pubblicando, per il settimo anno consecutivo, il bilancio annuale i cui dati segnano, si spiega, un ritorno alla "normalità".

I visitatori, si spiega, "nel 2022 sono tornati, con più regolarità rispetto all'anno precedente, a visitare i monumenti del Duomo di Firenze". Per la precisione sono stati 1.124.358 a fronte dei 493.796 del 2021. Si ricorda poi che l'anno scorso è stato completamente ripensato il sistema di bigliettazione che, "unitamente alle significative presenze turistiche, ha permesso di generare quei flussi reddituali e finanziari strumentali ad assicurare il perseguimento degli obiettivi principali dell'Opera di Santa Maria del Fiore".

Ampio spazio, nello stesso bilancio, è riservato alle attività di restauro e manutenzione dei monumenti, una delle principali finalità statutarie dell'Ente, con approfondimenti sui principali interventi realizzati nel corso del 2022. Il bilancio annuale contiene inoltre un approfondimento sulle buone pratiche ambientali dell'Opera, dalla gestione dei rifiuti alla raccolta dell'acqua piovana. (ANSA).