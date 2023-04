Commissario Cutaia taglia i prezzi dei biglietti del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - "La prima cosa pratica che abbiamo fatto dal giorno in cui sono arrivato ci siamo messi a lavorare sull'accesso a questo luogo. Credo che il futuro di questo teatro debba essere la sostenibilità e credo che sia nostro dovere dare una possibilità vera alle persone che abitano in questa città e non solo di poter avere un accesso più semplice.

Quindi a titolo di esempio il biglietto massimo che si aggirava intorno ai 180-190 euro sarà di 110 euro così come abbiamo rivisto anche l'accesso degli ingressi che costano meno, non ci sarà più un ingresso minimo che costa 50 euro, ma sarà a 35 euro". Lo ha detto Onofrio Cutaia, commissario straordinario per la Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino spiegando quali sono le prime decisioni prese su programma e futuro dell'ente lirico.

"Si poteva fare di più - ha aggiunto Cutaia - ma dovete pensare che l'obiettivo che abbiamo è il perseguimento, che però non può avvenire subito, del riequilibrio finanziario".

Cutaia ha anche reso noto che per aiutare il teatro "i maestri Gatti e Mehta rinunciano al 50% del loro cachet che è un segnale enorme" e sul fronte artistico sta pensando "alla possibilità di aderire a un progetto legato alla danza. Pensare a una proposta di danza sarebbe una grandissima opportunità per una città così importante come Firenze". (ANSA).