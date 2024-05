Con l'auto contro il guardrail, muore nel Grossetano

Un uomo è morto a causa di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattina di oggi lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino (Grosseto). Secondo quanto appreso la vittima era alla guida di un'auto e viaggiava in direzione di Follonica, quando per cause in corso di accertamento è uscita dalla carreggiata andando ad urtare il guardrail.

Sul posto con i sanitari - il 118 ha fatto arrivare anche l'elisoccorso - sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica, carabinieri e polizia.

Per un altro incidente avvenuto nel Grossetano, a Monte Argentario, è invece morto dopo un mese e mezzo circa di ricovero in rianimazione a Siena un 44enne, Claudio Ballini. L'uomo il 24 marzo scorso era caduto dallo scooter e aveva battuto la testa .

Riproduzione riservata © Copyright ANSA