Covid, 51 nuovi casi e un morto in Toscana nella settimana

Altri 51 nuovi casi e un decesso per Covid negli ultimi sette giorni in Toscana secondo il rapporto settimanale della Regione. L'ultima vittima è un uomo della provincia di Firenze. Salgono a 12.503 i morti in Toscana dall'inizio dell'epidemia.

Invece i 51 nuovi casi - 33 confermati con tampone molecolare, 18 con test rapido - portano il numero dei contagiati a 1.653.886 rilevati dall'inizio della pandemia ad oggi.

I guariti nella settimana sono stati 50 persone e raggiungono quota 1.641.189 (99,2% dei casi totali).

I positivi attuali sono 194. Tra loro sono ricoverate in ospedale 12 persone (-1 il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, pari al -7,7%). Tra loro nessuno si trova in terapia intensiva (saldo tra ingressi e uscite invariato, stabile). Gli altri 182 positivi sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (+1 persona il saldo rispetto alla settimana precedente, pari al +0,6%).

Il tasso grezzo di mortalità per Covid (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento di 341,4 ogni 100.000 residenti. Tra le province, il tasso di mortalità più alto è a Massa Carrara (399,8 ogni 100.000 abitanti), seguita da Firenze (397,0 x100.000) e Pistoia (392,4 x100.000) mentre il più basso è a Grosseto (218,3 x100.000).



