Direttore di Opera Laboratori muore in un incidente stradale

E' morto in un incidente stradale Daniele Petrucci, 49 anni, direttore generale di Opera Laboratori Fiorentini spa, società con sede a Firenze che si occupa di servizi ai musei in tutta Italia.

L'incidente è stato a Castelfiorentino, in un tratto rettilineo della Strada regionale 429 martedì sera. Secondo quanto appreso l'uomo stava tornando da un incontro di lavoro quando avrebbe accusato un malore mentre era alla guida di un Suv che si è schiantato contro un albero ed è finito in un fosso. L'incidente è stato in località Malacoda. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, più i carabinieri. Il manager è morto sul posto e non è stato possibile salvarlo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. In accertamento la dinamica e i motivi per cui il conducente ha perso il controllo del mezzo ma l'ipotesi di un infarto o di un altro malore è quella più accreditata.

Il magistrato di turno della procura non ha disposto l'autopsia e la salma è stata restituita ai familiari. Daniele Petrucci abitava a Firenze. Lascia la moglie e una figlia.





