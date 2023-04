Droga: inseguimento a Pisa, presi e denunciati 2 incensurati

(ANSA) - PISA, 02 APR - Due giovani trovati sabato sera con droga a seguito di un rocambolesco inseguimento della polizia nelle strade di Pisa se la sono cavata con la denuncia per detenzione a fini di spaccio - senza venire arrestati - perché incensurati. Sono un 19enne pisano ed un 22enne albanese.

La squadra Volanti della questura pisana li ha intercettati in movimento su uno scooter nella zona della stazione ferroviaria durante un pattugliamento mirato proprio contro lo spaccio di stupefacenti. L'equipaggio della polizia ha intimato l'alt ai due ma questi, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga per le vie del centro storico. E' stata data la nota di ricerca a tutti i mezzi in servizio. Poi la loro corsa è terminata a causa della caduta dal motorino dovuta ad una manovra spericolata mentre tentavano di gettare via lo stupefacente.

I poliziotti hanno trovato ai due 16 grammi di marijuana suddivisi in sette involucri e circa 1.700 euro in contanti, denaro che potrebbe essere provento di spaccio. Nelle successive perquisizioni alle abitazioni dei due giovani, i poliziotti hanno trovato altri 16 grammi dello stesso stupefacente. I due giovani, spiega la questura, sono stati solo denunciati, in quanto incensurati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).