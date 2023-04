Firenze, con smart working comunale -79,5 tonnellate di Co2

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - In sette mesi di smart working (un giorno a settimana dal 1 giugno al 31 dicembre 2022), i 1.705 dipendenti del Comune di Firenze hanno evitato emissioni di Co2 pari a quasi 79,5 tonnellate, di ossidi di azoto per 146 chili e di polveri sottili per quasi 17 chili. Sono invece oltre 23 le ore di spostamento casa-lavoro (con i relativi costi) risparmiate da ogni lavoratore. Sono i dati presentati stamani alle rappresentanze sindacali dall'assessore al Personale Maria Federica Giuliani e dal direttore generale Giacomo Parenti: i numeri, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono scaturiti dal monitoraggio dei centri di spesa e soprattutto dal questionario realizzato dalla direzione risorse umane in collaborazione con la direzione ambiente, a cui hanno risposto 1.607 dei 1.705 lavoratori in smart working. Attualmente i dipendenti comunali sono circa 3.880: quelli effettivamente in 'lavoro agile' sono circa il 77% di quelli con mansioni 'smartabili'. Dall'indagine risulta inoltre che il 35,8% dei dipendenti utilizza l'auto per recarsi al lavoro. Solo il 28% utilizza i mezzi pubblici: con il treno vengono 230 persone pari al 14,3% del totale con una distanza andata/ritorno percorsa di 87,04 km e un tempo totale di viaggio di oltre due ore: con bus e tram arrivano in 218 pari al 13,6% che percorrono 22,4 km in 77 minuti a bordo. A piedi e biciclette si muovono 290 dipendenti, il 18% di quelli che fanno lo smart working, che abitano a una distanza di poco superiore ai 2,6 km dall'ufficio.

