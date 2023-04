Nardella, 'non autorizzare tour turistico elicottero Firenze'

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Il sindaco di Firenze Dario Nardella chiederà alle autorità competenti di non autorizzare i sorvoli turistici della città in elicottero da parte di una società privata. In particolare, il tour in elicottero su Firenze proposto da Florence Helicopter e raccontato dalla stampa locale, non piace al sindaco per varie ragioni. Su twitter Nardella ha infatti scritto che "queste iniziative sono deleterie per l'ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di valorizzazione della bellezza di Firenze. Chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle".

Solitamente Firenze viene sorvolata dagli elicotteri del 118 in elisoccorso in emergenza e da quelli delle forze dell'ordine per ragioni di servizio pubblico. (ANSA).