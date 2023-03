Truffa bonus edilizi,denunciati 4 imprenditori del Livornese

(ANSA) - LIVORNO, 28 MAR - I titolari di quattro società edili della provincia di Livorno sono stati denunciati dalla guardia di finanza per emissione di fatture false e truffa aggravata. Secondo le indagini delle fiamme gialle le quattro società avrebbero ottenuto indebitamente due milioni di crediti edilizi - tra 'bonus 110' e 'efficientamento energetico' -, a fronte dell'emissione di fatture false per lavori di ristrutturazione agevolata mai eseguiti come confermato anche dagli stessi committenti.

Secondo quanto riferito dalla guardia di finanza la frode sarebbe stata realizzata anche inviando all'Agenzia delle entrate le previste "comunicazioni di opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio", contenenti però dati falsi riferiti agli identificativi degli immobili oggetto dell'intervento edilizio, ovvero attestando falsamente l'effettuazione di lavori in realtà mai eseguiti. (ANSA).