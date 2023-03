Ex Manifattura Tabacchi a Firenze, vie al femminile

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Un quartiere tutto al femminile quello che sta per prendere vita nel complesso della ex Manifattura Tabacchi a Firenze: la scelta di intitolazione toponomastica di vie, piazze e giardini che prenderanno vita tra poche settimane è ricaduta su sette donne: il primo lotto degli edifici a uso abitazioni, uffici e negozi del progetto di riqualificazione urbana che sta trasformando l'ex fabbrica di sigari di Firenze in un nuovo quartiere contemporaneo, sta per essere consegnato e chi andrà ad abitarci o a lavorare si affaccerà su piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda, via Rita Levi Montalcini, giardino Emanuela Loi e il giardino pensile Gae Aulenti.

"La memoria collettiva non può fare a meno del contributo delle donne alla vita pubblica dell'Italia - ha sottolineato il sindaco Dario Nardella - siano esse architette, artiste, operaie, poliziotte, o scienziate. É la toponomastica che racconta chi siamo, qual è stato il nostro passato. Questa scelta è un segno concreto dell'attenzione di questa amministrazione alla figura della donna e al suo ruolo nella società". "Vogliamo riconoscere a donne del nostro tempo vie, piazze e giardini per colmare in parte quella differenza enorme che c'è nella toponomastica italiana in stragrande maggioranza al maschile", spiega l'assessore alla toponomastica Maria Federica Giuliani. (ANSA).