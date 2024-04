Al via Mostra internazionale dell'Artigianato, 530 espositori

"Dobbiamo e vogliamo aprire la dimensione internazionale dell'artigianato, cioè poter portare i nostri artigiani in qualche città nel mondo per valorizzare il 'saper fare' della città e della regione: è un obiettivo ambizioso ma è un obiettivo alla portata di tutti noi". Lo ha affermato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, inaugurando ufficialmente la Mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze, con 530 espositori provenienti da tutta Italia e da 32 paesi stranieri. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inviato un videomessaggio all'evento. La rassegna prosegue alla Fortezza da Basso fino all'1 maggio.

"La Mostra è già una mostra internazionale, ma può esserlo sempre di più uscendo fuori dai confini della nostra città e della nostra regione", ha affermato il sindaco Dario Nardella, secondo cui "questa strategia di inaugurare una nuova fase per la mostra che sia in grado di aver non solo un polo che attrae qui artigiani da tutta Europa ma un polo che riesce a portare fuori dai nostri confini il nostro artigianato è un'idea vincente". Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, "l'auspicio è quello di farla crescere sempre di più oltre che sulla qualità anche sulla quantità degli espositori".

Dario Costantini, presidente nazionale di Cna, ha ricordato che "il nostro è un artigianato che progredisce, che sta al passo con i tempi, che ha bisogno di momenti di centralità, non solo in occasione delle fiere".

Tommaso Grassi Nesi, in rappresentanza di Confartigianato nazionale, ha osservato che "in un periodo storico dove si parla di Intelligenza Artificiale, abbiamo il dovere di promuovere ed esaltare l'Ia, l'intelligenza artigiana, per costruire un modello di sviluppo sociale e economico, sostenibile e a dimensione umana".



