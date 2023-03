Minori rapinati a Firenze da ragazzi, altri 2 casi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Due nuove rapine a danno di vittime minorenni, commesse da ragazzi, a Firenze. E' quanto denunciato ieri ai carabinieri di Fiesole: sarebbero avvenute una il 21 marzo, l'altra il giorno dopo, sempre in via del Mezzetta.

Una prima denuncia, fatta da un quindicenne che si è presentata ai militari insieme ai genitori, riguarda una rapina messa a segno intorno alle 17 del 21 marzo: in base a quanto riferito il ragazzo, mentre si trovava con alcuni amici in una piazzetta nei pressi dell'ufficio postale di via del Mezzetta, è stato avvicinato da un gruppo di almeno 20 giovani uno dei quali avrebbe detto di avanzare dei soldi mentre un altro ordinava a tutti i presenti di svuotare le tasche. A quel punto il 15enne e e un suo amico consegnavano il denaro in loro possesso - circa 25 euro a testa - e un paio di cuffie. Un altro ragazzo tra il gruppo indicato come quello dei rapinatori avrebbe poi invitato tutti a mostrare se sotto le maglie avessero collane. Dal momento che nessuno ne indossava, il gruppo si sarebbe allontanato in direzione del parco di San Salvi.

La seconda rapina denunciata, da un altro 15enne, sarebbe avvenuta alle 14.30 circa del 22 marzo: la vittima era insieme ad altri 4 suoi amici di fronte al liceo scientifico Gramsci di via del Mezzetta quando due ragazzi, sui 17 anni, lo avrebbero avvicinato e, asserendo di vantare un debito di 200 euro, minacciato di colpirlo al volto se non avesse consegnato loro il denaro. Il 15enne avrebbe allora consegnato loro i soldi che aveva con sè, 20 euro, e i due si sarebbero allontanati.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri finalizzati all'individuazione dei responsabili dei due reati che, stando alle testimonianze raccolte, per i militari "non appaiono avere matrice comune". (ANSA).