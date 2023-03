Rapina con coltello tabaccheria Firenze, giovane arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Rapina con coltello nel pomeriggio una tabaccheria nel centro di Firenze, tra via San Gallo e via delle Ruote dove un ragazzo, forse non ancora maggiorenne, avrebbe minacciato con una lama a serramanico la proprietaria facendosi consegnare quasi 1.500 euro in contanti mentre un complice avrebbe fatto da palo per strada.

Gli schiamazzi avrebbero immediatamente attirato l'attenzione di un altro commerciante della zona che, appena l'autore della rapina è uscito dalla tabaccheria, si sarebbe lanciato al suo inseguimento. Il ragazzo, arrivato in via XXVII Aprile non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto accidentale con un autobus. Il colpo sarebbe stato così forte da infrangere il parabrezza del bus. Il giovane tuttavia si sarebbe subito rialzato proseguendo la sua corsa. Nel frattempo anche un agente, che ha notato la scena, si è unito all'inseguimento. Le volanti della questura, allertate da alcuni cittadini, sono subito intervenute, raggiungendo e bloccando definitivamente il rapinatore in via degli Alfani. Si tratterebbe di un giovane non ancora maggiorenne. Gli agenti gli avrebbero trovato addosso un passamontagna, non indossato per la rapina, un coltello e il bottino del colpo, infilato in un calzino. Tenuto conto dello scontro contro l'autobus, il ragazzo, che rischia un accusa per rapina a mano armata, è stato subito accompagnato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute che al momento sono ancora oggetto di valutazione medica. (ANSA).