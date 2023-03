Italiano "è un momento positivo, non vogliamo fermarci"

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - ''Contro il Lecce ci aspetta un'altra battaglia ma siamo in un momento positivo e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci''. E' quanto ha dichiarato Vincenzo Italiano aspettando la gara di domani al Franchi contro la formazione pugliese, l'ultima di un periodo che ha visto la Fiorentina protagonista in campionato e in Conference League con sei vittorie consecutive.

''Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere sempre bello e aiuta a smaltire la fatica - ha aggiunto il tecnico viola attraverso i canali del club -. Le rotazioni ci stanno aiutando e mi auguro sarà così anche domani contro un avversario che verrà qui per metterci in difficoltà''. (ANSA).