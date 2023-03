Restaurati affreschi in cenacolo abbazia Badia a Passignano

(ANSA) - BARBERINO TAVARNELLE (FIRENZE), 15 MAR - Grazie a un finanziamento di Elisabetta Bertol, già docente di tossicologia forense alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, sono stati restaurati gli affreschi laterali, risalenti al 1598, del cenacolo dell'abbazia benedettina di Badia a Passignano, nel Chianti fiorentino, sala al cui centro campeggia il celebre dipinto "L'ultima cena" di Domenico Ghirlandaio (1476), già oggetto di un precedente restauro.

Gli affreschi laterali, eseguiti dai fratelli Cesare e Benedetto Veli, successivi di circa un secolo al capolavoro del Ghirlandaio, rappresentano le figure religiose, tra santi e beati, appartenenti all'ordine benedettino vallombrosano che per secoli ha abitato nell'abbazia fondata intorno all'anno Mille da San Giovanni Gualberto nel piccolo borgo di origine medievale situato nel Comune di Barberino Tavarnelle (Firenze). La presentazione del restauro è in programma il 19 marzo, alle 16, nel salone del Cenacolo.

"Mi sono interessata sempre di arte, pur essendo la mia estrazione universitaria in campo scientifico e non propriamente umanistico - sottolinea Bertol -, devo alla mia professoressa di storia dell'arte al liceo l'inclinazione a coltivare questa passione, soprattutto per l'arte rinascimentale. Ora sono orgogliosa, emozionata ed entusiasta di avere provveduto al finanziamento del restauro delle pareti del salone del Cenacolo che accolgono l'opera del Ghirlandaio, altrettanto importanti e che necessitavano di un urgente restauro". (ANSA).