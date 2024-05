Due 'spaccate' utilizzando tombini a Firenze

Due 'spaccate' a Firenze: ignoti hanno colpito prima in un bar in via Panciatichi dove la polizia è intervenuta alle prima 4.30 e poi in un negozio in via Morandi, dove gli agenti sono arrivati verso le alle 5.45.

Simile il modus operandi: vetrine in pezzi e, in tutte e due i casi, un tombino verosimilmente utilizzato come 'ariete' e ritrovato dai poliziotti delle volanti proprio all'interno delle attività.

Peer il bar a chiamare il numero d'emergenza sono stati gli stessi dipendenti: già alle prime ore dell'alba si sarebbero trovati nei locali interni dell'esercizio per svolgere le mansioni mattutine. La scoperta della loro presenza avrebbe messo in fuga i malintenzionati che in questo caso, secondo quanto appreso al momento, non sarebbero riusciti a portar via nulla. Nel negozio invece sarebbero sparite una manciata di monete. Eventuali altri ammanchi restano, tuttavia, da quantificare. Su entrambi gli episodi indaga la polizia: al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza delle zone colpite.



