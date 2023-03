Nuoto: meeting Firenze, Butini convoca 32 Azzurri

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Tutti i 32 azzurri della Nazionale di nuoto sono convocati dal direttore tecnico Cesare Butini al Meeting nazionale Trofeo Città di Firenze, categoria assoluti, in programma il 17 e 18 marzo. L'evento, organizzato dalla Rari Nantes Florentia in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e col patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di oltre 300 nuotatori provenienti di 50 società.

I rilevamenti cronometrici saranno decisivi per selezionare gli atleti che parteciperanno ai campionati italiani di Rimini, ad aprile, e poi ai Mondiali di Fukuoka in Giappone (14-30 luglio).

Tra i big la medaglia d'argento olimpica Lorenzo Zazzeri che ha detto alla presentazione: "Sono molto contento perché torno in Nazionale. È un onore nuotare in casa, per me un primo passo per la ripresa dopo uno stop di cinque mesi. È uno stimolo in più gareggiare con i colori della Nazionale alla piscina di Bellariva. Il primo mese di allenamenti è stato molto difficile.

Adesso sto riprendendo il ritmo e la mia nuotata. A Bellariva farò i 100 e i 50 stile libero". "Dopo 28 anni la squadra, quasi al completo, torna per a Firenze - ha spiegato Butini -, test importante a quattro settimane dagli Assoluti che saranno nostro banco di prova per la selezione di chi gareggerà agli eventi internazionali. Il meeting sarà snello, senza batterie, ma a serie. Ogni nuotatore avrà una sola chance in ogni gara. Uniche assenze Gregorio Paltrinieri perché impegnato in una gara di open water in Israele, Margherita Panziera perché ora non è in grandi condizioni ed il giovane Lorenzo Galossi". (ANSA).