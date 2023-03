A Firenze concerti immersivi, tra stelle e musica pop

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Concerti immersivi che vedranno protagonista la musica pop reinterpretata in chiave classica con un cielo stellato che avvolgerà gli spettatori nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, nel centro di Firenze.

E' il format Starry Night - Immersive Concerts della Cattedrale d'Immagine, che prevede otto date dal 18 marzo al 27 maggio, alle 21, con esibizioni uniche nel loro genere. Gli spettatori sono al tempo stesso avvolti dalla musica e da cieli stellati proiettati in alta risoluzione sulle superfici della chiesa. Il primo appuntamento sarà con Girl Power!, un concerto affidato al violoncello di Amelia Sharp che celebrerà il potere delle donne con la musica delle più grandi artiste pop internazionali come Beyoncé, Billie Eilish, Cindy Lauper, Lady Gaga, Miley Cyrus, Alicia Keys, Madonna e Rihanna. Il secondo concerto sarà un tributo alla musica del fenomeno rock tutto italiano di questi anni: i Måneskin. Il terzo evento sarà invece dedicato a Lady Gaga. (ANSA).