Renato Zero riceve le Chiavi della città di Firenze

Renato Zero ha ricevuto oggi le Chiavi della città di Firenze. L'artista, che tenne proprio nel capoluogo toscano il suo primo live nel 1973, ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Dario Nardella con una cerimonia, senza la presenza di giornalisti e fotografi, al Mandela Forum dove stasera è impegnato nella quarta delle quattro date fiorentine che aprono il suo nuovo tour 'Zero a Zero - Una sfida in musica'. "Era molto contento - ha spiegato Nardella ai cronisti, dopo la cerimonia - ha fatto una battuta e ha chiesto di non cambiare la serratura, perché queste chiavi le vuole usare per sempre. Ha detto che si sente un artigiano della musica, ha ricordato con grandissimo affetto e passione quella sua prima esperienza a Firenze, e ha detto anche che, dopo Roma, Firenze rappresenta la sua seconda città. Verrà a Palazzo Vecchio di persona a ringraziare tutte le istituzioni". Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessora comunale Sara Funaro, una rappresentanza di consiglieri comunali, e il consigliere regionale toscano Giovanni Galli, amico personale di Zero.