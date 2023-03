Albero crolla e colpisce auto in transito a Firenze, un ferito

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Un albero ad alto fusto è caduto in via de Vespucci, alla periferia di Firenze, colpendo un'auto in transito e causando il ferimento di un 61enne, portato in codice giallo per trauma cranico all'ospedale di Careggi. Da quanto appreso l'albero, appartenente a un privato, avrebbe spaccato il parabrezza dell'auto, rompendo il vetro. Quando è stato soccorso l'uomo era cosciente.

Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere la pianta. Nei giorni scorsi era caduto un altro albero, all'interno di una scuola primaria, ma in quel caso non si sono registrati feriti. (ANSA).