Basket, tutto esaurito per Italia-Ucraina a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 22 FEB - Torna a Livorno domani sera la nazionale italiana di basket, per la prima volta al Modigliani Forum che si preannuncia tutto esaurito - oltre 8mila biglietti venduti in tre giorni - nella sfida di qualificazione World Cup 2023 contro l'Ucraina. L'evento è stato presentato oggi nella sala cerimonie del Comune dal sindaco Luca Salvetti, che ha fatto gli onori di casa, e dal presidente della Fip Giovanni Petrucci insieme a Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico Italbasket che stamani ha già guidato il primo allenamento sul parquet del Modigliani. La nazionale giocherà a Livorno anche per la prima volta con la nuova maglia. Alla presentazione presenti anche Lorenzano Di Renzo, comandate dell'Accademia Navale, Massimo Faraoni, presidente del comitato regionale Fip, e Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport che ha organizzato l'evento.

"Siamo contenti - ha detto Petrucci - perché Livorno non ha tradito in una partita che ha un significato oltre quello sportivo: il 24 febbraio sarà infatti un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il pensiero va anche a questa triste ricorrenza, per questo speriamo di onorare l'impegno al meglio". "Grazie al sindaco e a Faraoni - ha ricordato Petrucci - che hanno superato le difficoltà che un evento internazionale del genere crea. Qui a Livorno sì ha il calcio, e ho sempre un bel ricordo perché qui vinsi il primo premio Armando Picchi, ma anche il basket con le sue due squadre storiche che hanno un grandissimo seguito. Tutto esaurito sì - ha concluso Petrucci - questa è una nazionale che crea simpatia e anche se siamo qualificati domani non sarà un'amichevole".

