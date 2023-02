In Toscana stop al certificato medico per rientro a scuola

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Per tornare a scuola dopo una malattia, gli studenti della Toscana non dovranno più presentare il certificato medico, neppure dopo cinque giorni di assenza (com'è previsto adesso). E' quanto prevede la legge approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

L'atto, ricorda la Regione in una nota, era stato presentato dall'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini e licenziato dalla giunta a fine dicembre 2022. Oggi è avvenuto il voto in Consiglio regionale. La semplificazione, si ricorda, era stata sollecitata dagli stessi medici perché "la maggior parte delle malattie infettive si trasmettono già dal periodo di incubazione e, più raramente, durante la convalescenza". Ed è sulla base di questi studi e pareri della comunità scientifica, è stato spiegato, che la Giunta ha deciso di proporre l'abolizione del certificato. Anche il mondo della scuola, precisa la Regione, si è espresso favorevolmente. Il certificato medico per la riammissione a scuola era già stato cancellato in 11 Regioni e Province autonome. "Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime del Consiglio regionale - ha commentato Bezzini .- In questo modo semplifichiamo la vita alle famiglie. Ci sarà meno burocrazia, ma senza rischi per la salute pubblica e dei compagni di classe degli studenti malati. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta continueranno infatti ad essere obbligati a segnalare le malattie diffusive e pericolose e i dipartimenti di prevenzione delle Asl continueranno ad attuare tutti gli interventi di profilassi necessari a fronteggiare i rischi per la salute pubblica: controlli che già erano del tutto autonomi dall'obbligo di presentazione del certificato per essere riammesso a scuola". (ANSA).