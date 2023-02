A Firenze tornano concerti in musei civici

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Torna Musei in Musica, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini e Mus.E e dall'orchestra filarmonica fiorentina La Filharmonie con la finalità di stimolare forme sempre nuove di incontro con le arti e con la cultura.

Il primo appuntamento è il 19 febbraio al Museo Novecento (ore 11:30 e 15), dove le opere della Raccolta Alberto Della Ragione dialogheranno con un repertorio di musiche del XX secolo. Dopo una breve visita alla collezione permanente del museo il Duo Comancita presenterà il programma I colori danzanti, con musiche da Satie a Weill, da Hermosa a Piazzolla in dialogo ideale con le opere.

Appuntamento poi il 26 marzo al Museo Stefano Bardini (alle 11:30 e alle 15): qui la proposta musicale si affiancherà alla visita della Sala delle Madonne con Bambino, con un repertorio ispirato all'iconografia di Maria. Il trio La Filharmonie eseguirà brani scelti di Schubert, Mascagni, Elgar e Verdi.

Domenica 16 aprile presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Novella (alle 14:30 e alle 16) sarà protagonista la musica sacra con una originale riduzione per quartetto d'archi del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. L'ultima composizione di Mozart si nutrirà delle raffigurazioni e del suolo sacro di Santa Maria Novella.

Infine domenica 7 maggio alle 15 le sculture lapidee della Fondazione Salvatore Romano, dove gli animali compaiono in largo numero, faranno da controcanto alla narrazione musicale per grandi e piccini Pierino e il lupo di Sergej Prokof'ev, che sarà eseguita dal quintetto di fiati La Filharmonie con la voce narrante di Roberta Castelli. (ANSA).