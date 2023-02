Fiorentina: Italiano, contro la Juve obbligati a fare punti

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - "In campionato siamo in ritardo e dobbiamo darci una sveglia, contro la Juventus abbiamo l'obbligo di fare punti". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando dai canali ufficiali della Fiorentina la trasferta di domani con i bianconeri. "Ci aspetta un impegno difficile e anche molto sentito dai nostri tifosi - ha aggiunto il tecnico viola -.

Stamani abbiamo avuto un confronto davvero schietto con i ragazzi della curva Fiesole, faremo di tutto per ben figurare contro un avversario di valore che punta a risalire dopo la penalizzazione". Tra i viola torna convocato Castrovilli mentre slitta il rientro di Sottil. (ANSA).