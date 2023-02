Arrestato con 4 kg di cocaina a uscita di casello A1 Scandicci

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Arrestato un corriere della droga con 4 kg di cocaina all'uscita del casello dell'A1 di Scandicci (Firenze) grazie a un servizio congiunto della guardia di finanza in collaborazione con la polizia stradale mirato alla repressione dei reati nei pressi degli svincoli autostradali della provincia di Firenze. L'arrestato è un albanese, clandestino in Italia, individuato tra centinaia di persone in uscita dall'autostrada.

All'atto del controllo ha cercato di mantenere la calma, tuttavia alla vista dell'unità cinofila delle Fiamme gialle ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i finanzieri. Perquisito, gli è stato trovato un doppiofondo nell'auto apribile con un comando elettronico. Dentro c'erano quattro panetti di cocaina da circa 1 kg cadauno. Finanzieri e poliziotti procedevano, quindi, a sottoporre a sequestro il mezzo e lo stupefacente nonché a trarre in arresto il corriere.

Le indagini proseguono. (ANSA).