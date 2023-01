Torna 'Scopri Santa Croce' con nuove visite speciali

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Dopo avere registrato il tutto esaurito in occasione delle prime 26 visite gratuite speciali, riprenderà sabato 4 febbraio il progetto 'Scopri Santa Croce', promosso dall'Opera di Santa Croce con la Fondazione Cr Firenze.

L'invito rivolto ai fiorentini dalla presidente dell'Opera di Santa Croce, Cristina Acidini, insieme al direttore generale della Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori è stato accolto con piacere: in tanti, circa il 90% degli ingressi è di residenti, sono andati per la prima volta o sono tornati a Santa Croce partecipando alle visite speciali promosse su 16 percorsi tematici, in larga parte inediti. Si partirà sabato 4 febbraio per incontrare Donatello e i suoi tre capolavori conservati in Santa Croce, e si andrà avanti fino al 15 aprile con dodici nuovi appuntamenti. Martedì 14 febbraio sarà l'amore - nelle sue declinazioni estetiche, filosofiche e spirituali - a illuminare un percorso: dalla perfezione del segno di Giotto nell'Incoronazione della Vergine, alle sinuose forme dipinte dal Bronzino, fino alla cappella Niccolini (dove nasce la Sindrome di Stendhal e che sarà accessibile in via straordinaria).

Mercoledì 8 marzo e sabato 11, in occasione della Festa della Donna, il percorso proposto è quello di Santa Croce in rosa. Ed ancora il Dantedì, sabato 25 marzo. Nella giornata dedicata al Sommo Poeta verrà proposto un percorso che mette ancora una volta in primo piano il legame indissolubile tra Dante e Santa Croce. Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it. Per i residenti del Comune di Firenze anche il biglietto di ingresso è gratuito. (ANSA).