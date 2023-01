Giani visita cantiere Piombino, lavori spediti e in sicurezza

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 26 GEN - "Tutto sta procedendo al meglio", "i lavori e il posizionamento delle tubature sta avvenendo in assoluta sicurezza, con opere di alta ingegneria".

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che oggi ha visitato il cantiere Snam di Piombino (Livorno), dove si lavora per l'arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra, che rimarrà nel porto della città per tre anni, e il suo collegamento, con una tubatura di 8.8 chilometri, alla dorsale tirrenica del gasdotto che attraversa la penisola. Il 40% dei lavori è già concluso, spiega una nota, e per maggio si ipotizza la conclusione ed entrata in funzione dell'impianto. "Quando a maggio la nave rigassificatrice potrà entrare in funzione permetterà di immettere nella rete nazionale fino a 5 miliardi di metri cubi di gas l'anno - ha sottolineato Giani -.

Una boccata di ossigeno per il fabbisogno energetico dell'Italia che ridurrà così drasticamente la propria dipendenza dalle forniture russe. Dopo un anno arriverà anche il rigassificatore di Ravenna. Ma possiamo dire che Piombino e la Toscana in questo momento stanno dando molto all'Italia". Giani prima ha visitato il cantiere nella palude attorno al parco eolico, dove la condotta che arriverà dal porto, passando sotto ad un braccio di mare di 1,2 km, si allunga lungo il litorale per poi deviare ad angolo retto verso l'interno, e poi ha effettuato un sopralluogo al cantiere sulla banchina est della darsena nord al porto. Qui la Golar Tundra, lunga poco più di 300 metri, ormeggerà e il gas liquido a 172 gradi sotto zero tornerà gassoso e a temperatura ambiente. Oggi nel cantiere operano più di 450 persone, tra appalto e subappalti, con 40 addetti dedicati alla direzione dei lavori. (ANSA).