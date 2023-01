Lite seguita pestaggio a Prato,individuati 4 presunti autori

(ANSA) - PRATO, 04 GEN - Identificati dai carabinieri quattro presunti autori della lite, seguita da pestaggio, avvenuta nella notte del 29 ottobre scorso a Prato tra gli avventori di un pub-ristorante, nel parcheggio di via Ebenzee, antistante lo stesso locale. Sono quattro trentenni residenti a Prato e provincia. Determinante per gli investigatori del nucleo operativo e radiomobile di Prato, si spiega in una nota, "sono state sicuramente le immagini estrapolate dal video amatoriale diventato poi virale sui social nei giorni seguenti l'evento, stante appunto la feroce violenza con cui uno dei contendenti colpiva l'avversario oramai in terra con due calci al volto". In seguito al pestaggio il ferito, un 27enne, riportò 30 giorni di prognosi, secondo quanto riportato dalla stampa all'epoca dei fatti.

In base anche ad alcune testimonianze i militari hanno individuato quattro persone, di cui tre visibili nel video, che avrebbe preso parte a "un iniziale scontro verbale poi trasformatosi nella violenta lite", "trasformando una serata goliardica in una tragedia priva di senso" e legata anche a un "eccesso" di "alterazione alcoolica". (ANSA).