Scontro auto-moto nel Pisano, muore un motociclista

Un motociclista di 28 anni è morto la scorsa notte nel Pisano, nel territorio di San Giuliano Terme.

Il giovane si è scontrato frontalmente con un'auto che procedeva nella direzione opposta in via Puccini, e quando il personale del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio dei carabinieri.

L'impatto è stato molto violento e per il centauro non c'è stato niente da fare è morto sul colpo in seguito alle lesioni riportate. Inutili i tentavi dei sanitari di rianimarlo.



