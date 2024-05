Morto il dj e vocalist Franchino, mondo della musica in lutto

Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. E' morto oggi a 71 anni Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e all'estero. L'annuncio è stato dato dalla famiglia sui social, spiegando che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Da qualche settimana era ricoverato in ospedale a causa di una malattia. Originario della Sicilia si era trasferito da giovane in Toscana dove aveva iniziato la sua carriera da vocalist. "Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti - scrivono i familiari - e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio".



