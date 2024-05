Empoli: Nicola, Guida è bravo ma gol annullato è inaccettabile

"Il gol annullato è una decisione inaccettabile dal punto di vista del regolamento": lo ha detto Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, commentando il pareggio della sua squadra a Udine. L'episodio a cui si riferisce Nicola è quello avvenuto al 37' pt, quando una 'staffilata' di Maleh, insaccatasi sotto la traversa, e quindi sarebbe stato il gol dello 0-1 per gli ospiti, è stata annullata dall'arbitro dopo 'review' al Var, per un contatto, con presunta gomitata, tra Niang a Kristensen a centro area.

"Penso che Guida sia uno dei migliori direttori di gara, ma non ha preso la decisione corretta - ha aggiunto Nicola -. Come, al contrario, non ho nulla da ridire sulla trattenuta finale, che era rigore per loro. Piuttosto, devo eccepire sulla lunghezza del recupero, anzi sul recupero del recupero che ritengo non fosse necessario". "Ormai è andata - ha detto ancora - e accetto il verdetto del campo perché sono un professionista, anche se non è giusto. Abbiamo ancora una partita, ci metteremo tutta la convinzione possibile, perché la salvezza sarebbe un traguardo meraviglioso".



