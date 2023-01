Morto don Gamucci, per oltre 60 anni parroco di San Niccolò

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - E' morto ieri sera don Giampietro Gamucci, parroco dal 1960 della chiesa di San Niccolò a Oltrarno. Avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 2 aprile.

Le esequie si terranno il 5 gennaio alle 10.30 nella parrocchia di San Niccolò a Oltrarno.

Don Gamucci, originario di San Miniato (Pisa), era stato ordinato sacerdote il 9 luglio 1950, dopo essere entrato in seminario dopo la fine della guerra, durante la quale aveva perso il padre, il colonnello dei carabinieri Giulio Gamucci, comandante della Legione Carabinieri di Tirana, ucciso in Albania il 4 novembre del 1943. Aveva continuato a dire messa, nonostante le condizioni legate all'età, fino a poche settimane fa nella parrocchia di San Niccolò, quartiere di cui era statoa l'anima per oltre 60 anni e la memoria. Protagonista anche in occasione dell'alluvione di cui aveva sempre mantenuto un ricordo "vivissimo" anche perchè, aveva ripetuto nel 2016, in occasione del 50/o anniversario, "ha segnato la mia vita di sacerdote. L'alluvione ha cambiato il quartiere: non pochi, tra quanti avevano perso tutto, preferirono ricostruire altrove". Domani, chi vorrà salutarlo e dire una preghiera, potrà recarsi nella chiesa di San Niccolò tra le 15 e le 17.