Otto auto, un camper e i pannelli fotovoltaici della tettoia in acciaio sotto cui i veicoli erano posteggiati sono andati a fuoco la notte scorsa a San Giustino Valdarno (Arezzo) dove sono intervenuti i vigili del Fuoco. Spente presto le fiamme e messa in sicurezza la zona, i pompieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la causa del fuoco. Nessuna persona è comunque rimasta coinvolta dalle fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA