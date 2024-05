Marchi falsi della moda, sequestrata merce per 1,4 mln euro

Sei denunciati e sequestro di oltre 4 milioni di articoli di abbigliamento ed accessori moda contraffatti ,più sei chilometri di stoffa, in un'operazione anti-contraffazione nel distretto industriale di Prato da parte della guardia di finanza a tutela dell'imprenditoria onesta e della salute pubblica. Il valore commerciale totale della merce sequestrata ammonta a circa 1.400.000 euro.

Nell'operazione, denominata 'Rispetto delle regole', sono stati effettuati numerosi riscontri, mappatura dei flussi di approvvigionamento, servizi di osservazione e pedinamento e georeferenziazione, individuando nella zona industriale 'Macrolotto' sei aziende, dedite sia alla commercializzazione di prodotti in violazione alla normativa vigente a tutela dei marchi registrati - nazionali ed esteri - sia alla commercializzazione di prodotti non sicuri per la salute pubblica.

Denunciati i titolari delle aziende. Il gip di Prato ha accolto le ipotesi di reato emerse dalle indagini e ha emesso i decreti di convalida dei sequestri.

Riscontri importanti anche da parte delle case di moda di cui sono stati falsificati i marchi, le quali hanno confermato l'illecita commercializzazione di capi di abbigliamento da parte delle aziende controllate.



