Ubriaco guida contromano in A1, denunciato e via patente

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Ubriaco al volante ieri mattina intorno alle 7 ha imboccato contromano l'A1, nel tratto fiorentino tra i caselli di Impruneta e Scandicci, ma è stato intercettato e fermato dalla polizia stradale prima che potesse provocare un incidente. Protagonista un 33enne di origini peruviane.

Sottoposto all'etilometro, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle multe del caso, per il 33enne è scattato l'immediato ritiro della patente e il sequestro dell'autovettura. (ANSA).