Acrobazie, danza e musica, show circense con Tilt a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Numeri aerei e a terra, l'eccellenza delle arti circensi contemporanee con musica, danza e teatro, in uno spettacolo di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali. Così si presenta 'Tilt', show con i migliori artisti mondiali del nouveau cirque in programma al Tuscany Hall di Firenze dal 5 all'8 gennaio (previste 5 repliche tra cui tre spettacoli pomeridiani).

'Tilt', spiega una nota, si avvale di un cast internazionale di oltre 25 artisti dal Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil.

In scena, tra gli altri, il maestro di acrobazia ed eleganza Anatoliy Zalevskyy a cui è affidata anche la direzione artistica, con 'White Act', il numero che lo ha reso celebre a livello mondiale; dal Cirque du Soleil la coppia Skating Jasters con fantastiche acrobazie sui pattini a rotelle; e ancora, potenza e abilità nel sensazionale numero di giocoleria di Skating Jasters, l'aerealista Aurelie Dauphin, il team acrobatico Rizoma e Riccardo Forte nei panni di maestro di cerimonia. E' liberamente ispirato al film capolavoro Ready player one di Steven Spielberg. I biglietti (posti numerati da 23 a 69 euro) sono disponibili su www.ticketone.it (tel.

892.101), su www.tilticket.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).

