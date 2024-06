Gli chef aiutano i bambini, all'asta le cene di lusso

L'associazione toscana 'Gli Amici della Zizzi', che accoglie bambini in difficltà (attualmente ne ospita fino a 50 nel periodo estivo) annuncia un'iniziativa di solidarietà tra alcuni importanti chef stellati: saranno messe a gara alcune cene e il ricavato dell'iniziativa sarà interamente devoluto all'associazione che utilizzerà le somme per accogliere i bambini.

Per partecipare l'asta on-line si potrà raggiungere all'indirizzo: https://zizzi.org/prodotto/cena-da-sogno-al-ristorante_salotto_p ortinari/.

Il primo ad aderire all'iniziativa è lo chef stellato Vito Mollica del Salotto Portinari Bistrot di Firenze che mette in palio 2 voucher per la cena stellata. Ma altri chef stanno aderendo.

"Sono molto lieto di questa grande gara di solidarietà che si sta concretizzando a favore di tanti bambini ai quali grazie agli chef potremo regalare una bellissima estate. Speriamo, oltre all'esperienza Toscana, di poter ampliare l'iniziativa in altre regioni per far conoscere l'associazione in tutta Italia.

Intanto grazie a Mollica".



