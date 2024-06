Toscana Pride a Lucca il 7 settembre

Il Toscana pride 2024 si terrà il 7 settembre a Lucca. Questa la data annunciata oggi dagli organizzatori che un mese fa avevano svelato la città ospitante.

Per la prima volta l'evento verrà fatto nel mese di settembre e non a giugno, come di consueto. Il claim dell'edizione 2024 è 'Indomitə e Fierə' che, si spiega, "prende spunto dal simbolo della città di Lucca, ovvero la pantera".

"La comunità queer toscana - si legge nella nota diffusa dagli organizzatori - è pronta a scendere in piazza per denunciare l'omolesbobistransafobia di Stato e la violenza istituzionale del Governo Meloni che ha mostrato il suo vero volto familista, sovranista, razzista e abilista. Un governo che usa i corpi delle donne e delle persone LGBTQIA+* come terreno di scontro ideologico per ottenere consenso reprime il dissenso con la forza e mina le fondamenta della nostra democrazia.

Stiamo costruendo un Pride ancora più intersezionale che parlerà con la voce di tutte le persone marginalizzate in quanto LGBTQIA*+, razzializzate o migranti, con disabilità, grasse, precarie e disoccupate. Il Toscana Pride prende posizione contro il massacro genocida che si sta compiendo a Gaza, a sostegno del popolo palestinese, per l'autodeterminazione dei popoli e per il cessate il fuoco immediato". "Chiederemo alla cittadinanza - dichiara la portavoce del Toscana Pride Monia Marcacci - di unirsi a noi nella lotta per ottenere una legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere e contro la misoginia e l'abilismo, il riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali, una legge sulle adozioni anche a single e coppie dello stesso genere, una nuova legge per il diritto all'autodeterminazione delle persone trans* e non binarie, una legge che vieti le terapie riparative".



