Calcio storico, Ribery e Minetti magnifici messeri finale

Finale domani alle 18 in piazza S.Croce a Firenze del Calcio storico fiorentino tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. Due i magnifici messeri: l'ex calciatore della Fiorentina Franck Ribery, vincitore di 9 campionati tedeschi ma anche di una Champions League e di una Coppa del Mondo per club quando militava nel Bayern Monaco oltre al secondo posto con la Francia ai Mondiali vinti dall'Italia nel 2006 e l'allenatore della Rari Nantes Florentia maschile Luca Minetti che quest'anno è riuscito a riportare in serie A1 la squadra di pallanuoto dopo tre anni in serie A2. Già tutti venduti i biglietti per assistere alla finale che si potrà però vedere in diretta su Toscana Tv e Firenze Tv e su Dazn.

Il corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15:45 per arrivare sull'Arengario di Palazzo Vecchio intorno alle 16,30 per poi riprendere il cammino verso piazza Santa Croce.

Riguardo alla diretta tv le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15:45, su Toscana tv (Canale 11) e Firenze tv (Canale 80). ShowLab garantirà la diretta nazionale anche su Dazn. Il palio è stato realizzato da Alberto Bertini di Be Art.





