Crolla parte fabbricato a Pietrasanta, danni a auto

(ANSA) - PIETRASANTA, 15 NOV - A causa del crollo parziale del fabbricato che si trova nell'ex area Pierotti a Pietrasanta (Lucca) vicino al terminal bus, il prolungamento di via del Castagno verso la Statale Aurelia è stato temporaneamente chiuso al transito per consentire le operazioni di sgombero dei detriti dalla carreggiata. E' quanto reso noto dal Comune di Pietrasanta attraverso la sua pagina facebook nel tardo pomeriggio di oggi.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e gli addetti del Comune. Non risulterebbero danni a persone, coinvolte invece due auto che erano parcheggiate a fianco dello stabile. (ANSA).