Auto fuori controllo in Garfagnana, muore 22enne e 3 feriti

(ANSA) - BORGO A MOZZANO (LUCCA), 30 OTT - Un giovane di 22 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti, di cui due gravi, in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Borgo a Mozzano (Lucca). Tutti i quattro erano a bordo di un' auto che, per cause da stabilire, è andata fuori controllo urtando i lati della strada con violenti impatti. Sul posto i vigili del fuoco di Lucca. Il medico del 118 ha constatato il decesso del ragazzo di 22 anni. Due delle altre tre persone ferite sono state portate in codice rosso in ospedale. Rilievi e accertamenti dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana. (ANSA).