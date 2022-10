Esplosione a Lucca, due morti e 2 persone estratte vive dalle macerie

Ci sono due morti nell'esplosione di uno stabile a Torre, frazione di Lucca. Sono una donna di 55 anni, trovata subito, e il marito, 60 anni, rimasto disperso tra le macerie più tempo.

Salva la figlia di 17 anni, anche lei data come dispersa ma poi rintracciata a Lucca dove era andata a scuola. Le altre persone coinvolte risultano una coppia che abitava nell'unità accanto, una donna incinta di 31 settimane, di 26 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello (Pisa) e il marito di 29 anni, non coinvolto nell'esplosione.

La donna è stata fatta partorire con un parto cesareo è nato e sta bene il bimbo della giovane donna incinta. La 26enne, superstite nell'esplosione di Lucca ma ora ricoverata in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati dello stesso ospedale. Il bambino invece è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Feriti lievemente due camionisti in transito nella strada davanti, la via Per Camaiore, al momento dello scoppio, ricoverati all'ospedale di Lucca. L'esplosione ha distrutto un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in via Per Camaiore, nel comune di Lucca. I vigili del fuoco stanno verificando la presenza di altre persone che potrebbero essere sotto le macerie. Sul posto anche il 118 con l'elicottero Pegaso e la polizia. I detriti sono finiti sopra un mezzo in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sempre la questura di Lucca specifica che i due camionisti feriti sono stati ricoverati in codice bianco, la donna incinta è grave e in ospedale stanno per procedere al parto cesareo, il compagno non è stato coinvolto dall'esplosione ma sta andando all'ospedale di Cisanello (Pisa).