A fuoco boschi in Maremma, 3 elicotteri in azione

(ANSA) - CINIGIANO (GROSSETO), 24 LUG - Un importante incendio boschivo è scoppiato in località Il Crocino di Cinigiano, in provincia di Grosseto, in Maremma. Il rogo è al momento in fase di avanzamento, e sono all'opera anche tre elicotteri della Regione Toscana insieme a squadre di volontariato antincendio e operai forestali. Gli sforzi, spiega una nota della Regione, si stanno concentrando per impedire la diffusione delle fiamme in direzione dell'abitato di Cinigiano.

Alcune abitazioni potrebbero essere minacciate dalle fiamme e sono presidiate dai vigili del fuoco. In corso di valutazione l'invio di ulteriori mezzi aerei. Stanno proseguendo, intanto, le operazioni di bonifica sugli incendi di Massarosa (Lucca) e Vecchiano (Pisa) con controllo di alcuni punti caldi. Alcune riaccensioni si sono sviluppate internamente all'area percorsa dalle fiamme su zone risparmiate dalla furia del fuoco. (ANSA).