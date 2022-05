In Toscana nuovi casi tornano sotto quota mille ma pochi i test eseguit

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - I nuovi casi Covid in Toscana nelle 24 ore sono 730 su 4.823 test di cui 1.429 tamponi molecolari e 3.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14%. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri 1 Maggio i casi sono in netto calo - erano stati 2.424 - ma va considerata la festività. Inoltre, anche rispetto al precedente rilevamento del 30 aprile, due giorni fa, oggi emerge un netto calo (erano stati 2.921) su un numero molto ampio di tamponi totali considerati (20.754 di cui 3.201 tamponi molecolari e 17.553 test rapidi), quindi risulta che il rapporto odierno di positivi sui tamponi è in aumento di oltre un punto percentuale (due giorni fa era il 14,07%). (ANSA).