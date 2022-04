Scoppio del Carro Firenze diventa un cartoon

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Il tradizionale Scoppio del carro fiorentino diventa un cartoon con protagonista un bambino.

Tradizione millenaria, insieme religiosa e civica, che si rinnova anche quest'anno nella Domenica di Pasqua, vede un grande carro portato in corteo nel centro cittadino fino al cosiddetto Paradiso - lo spazio fra la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero di San Giovanni - che diventa protagonista di un fantasmagorico scoppio di fuochi e di luci, scenografico messaggio di pace, di rinascita e di salvezza. Per permettere ai più giovani di scoprire le radici e le peculiarità di questo evento, spiega una nota, il Comune di Firenze ha promosso la realizzazione di un corto animato d'autore curato da Mus.e e prodotto da Animago Studio.

Il video, disponibile in italiano e in inglese sul canale Youtube di Mus.e, permette di conoscere meglio questa tradizione pasquale fiorentina grazie agli occhi di un bambino, Lapo, già protagonista di due celebri corti tutti fiorentini: Per fare una città ci vuole un fiore, dedicato all'iris simbolo della città, e Stemma Medici. Storie e leggende, centrato sullo scudo mediceo. "Prosegue l'impegno del Comune di Firenze per la diffusione delle tradizioni della città - sottolinea Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino e consigliere del sindaco alle tradizioni popolari - con il racconto di una delle storie più antiche e affascinanti, quella dello Scoppio del Carro, una tradizione così cara ai fiorentini.

La raccontiamo tramite un video che è destinato ai bambini, ma che può spiegare molto anche ai grandi". (ANSA).