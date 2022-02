In Toscana, 1.316 nuovi casi Covid, tasso risale all'11,32%

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 1.316 su 11.630 test di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,32%. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto al rilevamento precedente, i nuovi casi sono in diminuzione in valore assoluto (erano stati 2.665) ma con meno della metà dei tamponi effettuai (ieri erano stati considerati 25.626 esami totali di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 test rapidi), pertanto il rapporto tra nuovi positivi e tamponi risale di quasi un punto percentuale (ieri era stato di 10,40%).

