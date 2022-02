All'84/o Maggio Musicale 4 opere 'mai viste' e 10 sinfonie

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Sei opere liriche tra cui quattro 'mai visti' al Maggio, 10 appuntamenti sinfonici (otto in abbonamento e due fuori) e anche un titolo per bambini, 'Ayda e l'amore fatale': così l'84/o festival del Maggio Musicale Fiorentino presenta il programma della sua nuova edizione che si terrà dal 12 aprile al 16 luglio. Il cartellone è ispirato al tema della mitologia e dell'amore. Il Festival porterà per la prima volta sul palco Orphée et Eurydice, mai eseguita nella versione francese, e i titoli Roméo et Juliette, I due Foscari e Acis et Galatée, mai messe in scena al Maggio. Il coro e l'orchestra saranno poi impegnati in tre mesi di programmazione con Zubin Mehta, direttore emerito a vita, e Daniele Gatti, direttore musicale del Maggio. Con loro sul podio Henrik Nànàsi, Carlo Rizzi, Federico Maria Sardelli per le opere e per il versante sinfonico Manfred Honeck, Vladimir Spivakov, che dirigerà la National Philharmonic Orchestra of Russia, e Myung-Whun Chung. Anche il sovrintendente Alexander Pereira salirà sul palco: lo farà per un cameo in 'Ariadne auf Naxos'.

